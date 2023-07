Botic van de Zandschulp onderuit in tweede ronde Wimbledon, alle Nederlanders klaar in Londen

In de eerste set had de Nederlander niets in te brengen tegen Davidovich Fokina, die snel uitliep naar een 5-0 voorsprong en de set met 6-1 naar zich toetrok. Van de Zandschulp herstelde zich knap in de tweede set. De Nederlander ging beter spelen en trok de weede set met 6-2 won. De opleving van Van de Zandschulp bleek echter van korte duur. Davidovich Fokina bleek in de twee sets die volgden simpelweg te sterk. Hij won ze beiden en plaatste zich zo voor de volgende ronde, waarin hij tegen Holger Rune speelt.