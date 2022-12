Botic van de Zandschulp prolongeert Nederlandse titel

met videoBotic van de Zandschulp heeft zijn Nederlandse titel geprolongeerd. In de finale van de NK op het Nationaal Tennis Centrum in Amstelveen versloeg hij Tallon Griekspoor in twee sets: 7-6 (5) 7-5. Van de Zandschulp rekende vorig jaar in de eindstrijd af met Gijs Brouwer. In 2016 werd de Veenendaler voor het eerst nationaal kampioen.