Botic van de Zandschulp slaat zich in drie sets naar derde ronde tegen nummer vier van de wereld in Miami

Van de Zandschulp is als 26ste geplaatst in Florida en had een bye in de openingsronde. Hij stond één keer eerder tegenover Popyrin; Nederlands beste tennisser versloeg de Australische nummer 93 van de wereld in 2021 in Antwerpen.

In de eerste set kreeg Van de Zandschulp op 4-4 twee breakpoints tegen. Door een onnodige fout verloor hij zijn opslagbeurt, waarop Popyrin het in de daaropvolgende game afmaakte.

Door matig serveren in de tweede set bracht Van de Zandschulp zichzelf opnieuw in de problemen. Hij overleefde meerdere breakkansen en kreeg er ook enkele. Die kon hij echter niet benutten. In de tiebreak nam de Australiër een kleine voorsprong, maar de Nederlander kwam terug en kreeg op 6-4 twee setpoints, waarvan hij de eerste benutte.



Van de Zandschulp verzilverde op 1-1 meteen zijn eerste breakpoint van de derde set. Popyrin liet zich twee keer kort behandelen en kon de punten niet meer spelen zoals in het eerste deel van de partij. De Nederlander pakte op 4-2 een tweede break en serveerde de partij na twee uur en 43 minuten uit.

Derde ronde

De 24-jarige Ruud versloeg Ilja Ivasjka uit Belarus in twee sets: 6-2 6-3. Van de Zandschulp heeft een positieve balans tegen Ruud. De Nederlander won twee van de drie voorgaande ontmoetingen met de Noor, in 2021 op de US Open en vorig jaar in München. Op het masterstoernooi van Rome was Ruud vorig jaar te sterk.



De Noor is vooralsnog bezig aan een matig seizoen. Hij wist nog op geen enkel toernooi twee partijen achter elkaar te winnen. In Indian Wells bleef Ruud steken in de derde ronde. De 27-jarige Van de Zandschulp is de enige Nederlander in het hoofdtoernooi van het enkelspel. Tallon Griekspoor besloot na het masterstoernooi van Indian Wells huiswaarts te keren om wat rust te nemen en zich eerder te kunnen voorbereiden op het gravelseizoen.

Nederlands succes in dubbelspel

Wesley Koolhof heeft met zijn dubbelpartner Neal Skupski uit Groot-Brittanië eenvoudig de tweede ronde bereiktin Miami. Het duo won in twee sets van de Australiërs Rinky Hijikata en Jason Kubler: 6-1 6-2.

Ook Robin Haase en Matwé Middelkoop bereikten de tweede ronde van het dubbelspel. De twee Nederlanders waren in twee sets te sterk voor de Argentijnen Sebastian Baez en Tomás Martín Etcheverry: 6-3 6-3.

