Botic van de Zandschulp sneuvelt in derde ronde Roland Garros tegen imponerende Rafael Nadal

Voor Botic van de Zandschulp is de derde ronde van Roland Garros het eindstation. De Nederlander ging op Court Suzanne-Lenglen onderuit tegen de ijzersterke recordwinnaar Rafael Nadal, ondanks dat hij zich in de laatste set terugknokte uit vrijwel kansloze positie: 3-6 2-6 4-6.

Na ruim 2 uur maakte Nadal het op zijn tweede matchpoint af met een smash. In de laatste game kreeg Van de Zandschulp nog een breakpoint, maar hij wist het duel niet te verlengen. In de derde set stond hij met 4-0 achter, maar hij kwam zowaar nog terug tot 4-3. Bij 4-0 sloeg Van de Zandschulp op breakpoint een ace op zijn tweede opslag.

Volledig scherm Rafael Nadal. © REUTERS In de eerste twee sets dicteerde Nadal zoals gebruikelijk: hij maakte amper fouten en domineerde de rally’s met zijn machtige forehand. Van de Zandschulp maakt bij vlagen een wat onwennige indruk en noteerde meer fouten dan gebruikelijk, ook vanwege de zware spinballen van de Spanjaard.



Van de Zandschulp brak Nadal direct in de eerste game, mede omdat de 21-voudig grandslamkampioen het duel met een dubbele fout begon. Het bleek niet de opmaat naar een van de grootste verrassingen op Roland Garros, want Nadal brak direct terug en gaf alleen in de slotfase nog iets weg.

,,Het publiek is ongelofelijk hier’’, zei Nadal na afloop. ,,Voor mij is het toch bijzonder om hier te spelen. Botic is een goede speler, het was lastig voor me. In de laatste set begon hij wat agressiever te spelen, maar ik heb 2,5 goede sets gespeeld. Ik ben tevreden.’’

De dertienvoudig winnaar van het toernooi in Frankrijk kende een matige voorbereiding vanwege fysieke problemen, maar daar was tegen Van de Zandschulp weinig van te zien. Vooral in zijn eigen servicegames gaf de Spanjaard nauwelijks punten weg. Nadal komt daarmee precies op het juiste moment weer in topvorm en zal een gooi gaan doen naar zijn veertiende eindzege op het Franse gravel. Nadal gaat bovendien op voor zijn 22ste Grand Slam-titel.

Fognini

Van de Zandschulp ging vorig jaar in de tweede ronde onderuit, dus overtrof zichzelf afgelopen week door ten koste van Fabio Fognini de derde ronde te bereiken. Bij een achterstand van 6-4, 7-6, 3-2 moest Fognini opgeven vanwege een blessure. Voor de nummer 29 van de wereld zat er vrijdagmiddag echter geen stunt in tegen Nadal.

Rafael Nadal heeft in zijn loopbaan zeven Nederlandse tennissers verslagen. In 2017 speelde er voor het laatst een Nederlander tegen Nadal: Robin Haase. In de tweede ronde van Roland Garros pakte Haase vijf jaar geleden acht games, één minder dan Van de Zandschulp: 6-1 6-4 6-3. Nadal won in zijn loopbaan ook van Igor Sijsling, Thiemo de Bakker, Raemon Sluiter, Peter Wessels en Sjeng Schalken.

Djokovic zonder problemen door Novak Djokovic heeft eenvoudig de vierde ronde van Roland Garros bereikt. De nummer 1 van de wereld én titelverdediger in Parijs won in drie sets van de Sloveen Aljaz Bedene: 6-3 6-3 6-2. De partij duurde 1 uur en 44 minuten. De als eerste geplaatste Serviër kende weinig tegenstand van de Sloveense nummer 195 van de wereldranglijst. Hij had genoeg aan één break om de eerste set te pakken en won de tweede set door twee keer de opslagbeurt van Bedene te winnen. In de derde set benutte Djokovic op 5-2 zijn tweede matchpoint. Djokovic kan zich gaan opmaken voor de partij tegen de Argentijn Diego Schwartzman. Hij rekende overtuigend af met de Bulgaar Grigor Dimitrov: 6-3 6-1 6-2.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.