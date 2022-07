Botic van de Zandschulp tevreden over spel tegen Nadal: ‘Ik was agressiever dan normaal’

Botic van de Zandschulp speelde in de vierde ronde van Wimbledon tegen Rafael Nadal met wat meer risico in zijn spel dan gebruikelijk. Dat hij op het Centre Court wat meer fouten maakte, nam hij voor lief. Hij noteerde 34 onnodige fouten.

,,Ik denk dat als je té defensief speelt hij het initiatief overneemt. Daarom speelde ik bijvoorbeeld iets agressiever op zijn tweede service”, zei Van de Zandschulp (26), die met 6-4 6-2 7-6 (6) verloor van de nummer 4 van de wereld.

,,Ik vond hem hier weer wat aanvallender spelen dan op Roland Garros. Bij elke korte bal of slice die je slaat, neemt hij het initiatief over. Hij is gewoon heel erg gretig om elk punt te winnen. En hij serveerde verrassend goed, een stuk beter dan de laatste wedstrijden die ik van hem heb gezien op gras.”

Van de Zandschulp was tevreden over zijn niveau bij zijn eerste optreden op het Centre Court. ,,Ik vond dat ik een goede eerste en een goede derde set heb speelde. Het was zonde dat ik op 5-4 werd gebroken en toen liep het iets te snel weg in de tweede set”, aldus Van de Zandschulp.

,,Hij had het momentum tot 5-3 in de derde set en toen ik hem terugbrak, wisselde het momentum een beetje. Ik begon steeds meer te geloven in mijn kansen om de set te pakken.” Op matchpoint miste de nummer 25 van de wereld echter een smash. ,,Ik moet zeggen dat ik normaal niet zo snel een smash mis. Het was een mogelijkheid om naar 7-7 te gaan, maar het werd ook wat donkerder. Ik sloeg hem net naast de lijn. Jammer dat het op 7-6 in de tiebreak gebeurde.”

Ondanks de nederlaag in drie sets had Van de Zandschulp genoten van het podium waarop hij stond. ,,De sfeer was geweldig en pas op het einde, toen ik terugkwam, kreeg ik die volledig mee. Iedereen houdt hier toch ook wel van Nadal, al is Roger Federer nog wel populairder.”

De Nederlander komt pas over twee weken weer in actie, dan op het graveltoernooi van Hamburg. ,,Ik kijk terug op een goed Wimbledon en heb veel potten op gras kunnen spelen. Er zit zeker nog verbetering in, bijvoorbeeld in het wegnemen van tijd bij mijn tegenstander. Dat zit nog niet helemaal in mijn systeem, maar daar gaan we weer hard aan werken.”

‘90 procent van de wedstrijd speelde ik goed’

Rafael Nadal was ook erg te spreken over het niveau dat hij haalde tegen Van de Zandschulp. Alleen in de slotfase werd de nummer 4 van de wereld echt getest.

,,Het was een goede wedstrijd tegen een moeilijke speler, een erg goede speler. Ik stond met 6-4 6-2 en 5-2 voor en dat betekent dat ik een hoop dingen erg goed heb gedaan”, zei Nadal. ,In de slotfase speelde ik een slechte game bij 5-3 en toen zat ik ineens in de problemen. Maar 90 procent van de wedstrijd speelde ik goed.”

Nadal leeft in Londen ‘dag voor dag’ zo gaf hij na het bereiken van de kwartfinales te kennen. ,,Gelukkig zit er verbetering in mijn spel. Ik ben erg blij om, na drie jaar niet op gras te hebben gespeeld, terug te zijn in de kwartfinales. Dat is een goed resultaat voor mij”, aldus de 22-voudig grandslamkampioen.

,,Het gaat er niet om hoe dicht ik bij een bepaald niveau ben, dat weet ik niet en ik kan ook niet voorspellen wat er gaat gebeuren. Dinsdag ga ik weer de trainingsbaan op om me weer fijner te gaan voelen.”

Nadal kreeg op de persconferentie ook vragen over zijn fysieke gesteldheid, maar daar wilde hij het niet over hebben. ,,Ik ben er een beetje klaar mee om over mijn lichaam te praten”, zei Nadal toen hij werd gevraagd naar de tape op zijn buik. ,,Ik zit middenin een toernooi en moet door. Op dit moment ben ik fit genoeg om door te blijven gaan en te vechten voor mijn doel.”

‘Beste speler hier’

Dat doel is natuurlijk de titel en de 23ste grandslam van Nadal. Van de Zandschulp vindt dat de 36-jarige Spanjaard een grote kans maakt. ,,Hoe Nadal vandaag speelde, is hij de beste speler die ik hier tot nu toe heb zien spelen”, zei de beste Nederlander van dit moment. ,,Ik denk dat het een finale tussen Nadal en Novak Djokovic gaat worden. Djokovic kan zijn niveau ook opschroeven als het moet en hij staat er altijd als de tegenstander meer van hem eist. Nick Kyrgios vind ik een gevaarlijke outsider, maar hij had fysiek ook klachten. Ik zie hem het toernooi niet winnen, daar is hij fysiek denk ik niet goed genoeg voor.”

Van de Zandschulp keert terug naar Nederland en komt pas over twee weken weer in actie, op het graveltoernooi van Hamburg. ,,Of ik het toernooi nog ga volgen? Misschien, als ik zin heb om te kijken. Ik denk dat ik de finale wel ga kijken.”

In 2010 was Nadal voor het laatst de beste in Londen.