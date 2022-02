Botic van de Zandschulp weer topvijftigspeler, ook Griekspoor stijgt door

Lege tribunes jagen Nederland­se tennissers Ahoy uit: ‘Dat hele thuisvoor­deel is weg’

Het ABN Amro World Tennis Tournament in Ahoy Rotterdam heeft de Nederlandse spelers nauwelijks thuisvoordeel opgeleverd. De keuzes die de toernooiorganisatie moest maken, waren in hun nadeel. Tot groot ongenoegen van Tallon Griekspoor: ,,In mijn ogen moet dat beter kunnen.”

11 februari