Botic van de Zandschulp wint in Montreal en treft nu de nummer elf van de wereld

Shel­ly-Ann Fra­ser-Pry­ce imponeert opnieuw met snelle tijd op 100 meter

Shelly-Ann Fraser-Pryce heeft opnieuw indruk gemaakt op de 100 meter. De 35-jarige Jamaicaanse won de afstand bij de World Athletics Continental Tour in Szekesfehervar in Hongarije in een tijd van 10,67 seconden.

8 augustus