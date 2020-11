Botman houdt Zlatan van scoren af, debuut zonder zorgen voor Bogarde

Net wanneer de koploper uit de Serie A met Zlatan Ibrahimovic in het elftal de druk opvoerde op Botman en zijn medeverdedigers, was het Lille dat halverwege de eerste helft een penalty kreeg. Alessio Romagnoli gaf Yazici een licht zetje in de rug en de Turk knalde niet veel later zelf raak vanaf de stip. Daar kon Gianluigi Donnarumma weinig aan doen, maar hoe anders was dat bij de 0-2. De doelman van de Italiaanse nationale ploeg verkeek zich op een stuiterend schot van Yazici, die het duel enkele minuten later met zijn sterke linker besliste.



Lille heeft met zeven punten in groep H nu de koppositie overgenomen van Milan, dat vanavond voor het eerst punten liet liggen. Sparta Praag verraste Celtic in Schotland, zij komen door de 1-4 overwinning op drie punten.