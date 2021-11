Bottas en Hamilton iets sneller dan Verstappen bij eerste vrije training, kleine probleempjes voor Pérez

VideoDe strijd tussen Red Bull Racing en Mercedes belooft ook dit weekend in Mexico weer enorm spannend te worden. Valtteri Bottas was vanavond de snelste in de eerste vrije training, maar het verschil met Max Verstappen was enorm klein.

De Fin noteerde een rondtijd van 1.18,341 op het Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexico-City. Achter hem eindigde zijn teamgenoot Lewis Hamilton, nog voor Verstappen en thuisfavoriet Sergio Pérez. De verschillen waren bijzonder klein. Alle vier de coureurs stonden binnen +0.269 seconden van elkaar.



Grote crashes waren er niet in de eerste vrije training, maar Sergio Pérez en Charles Leclerc waren hun bolide wel een keer kwijt op hetzelfde punt. Dat gebeurde in bocht 16, direct bij het uitrijden van het voormalig honkbalstadion waar het meeste publiek zit. Het is flink stoffig op sommige delen van het circuit, waardoor niet alle coureurs hun auto volledig onder controle hebben in de scherpe bochten op het 4304 meter lange circuit.

Met nog vijf races te gaan heeft Verstappen twaalf punten voorsprong op Hamilton, de wereldkampioen van de afgelopen zeven jaar in de Formule 1. De tweede vrije training is van 22.00 tot 23.00 uur. Verstappen won de Grote Prijs van Mexico in 2017 en 2018.

Pérez kan zondag de eerste Mexicaan worden die in eigen land de Formule 1-race wint. Hij zit echter in een lastige situatie. Mogelijk moet Pérez zijn kansen opofferen voor Verstappen, die elk punt kan gebruiken in zijn strijd om de wereldtitel met Hamilton. ,,Of ik dat doe? Het hangt van de situatie af”, liet Pérez weten. “Dergelijke beslissingen worden altijd in het heetst van de strijd genomen. Ik weet zeker dat het hele team, echt iedereen, mij dit succes in mijn eigen land gunt. Iedereen steunt mij. Maar ik begrijp dat er meerdere belangen spelen.”

Volledig scherm Max Verstappen op het circuit in Mexico-City. © REUTERS

