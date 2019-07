Bottas: Polepositions moét ik ook omzetten in zeges

Of Bottas het kan verklaren waarom hij van alle coureurs het vaakst op pole staat, dit seizoen, zo werd de Fin gevraagd? ,,Het is niet dat ik specifiek aan kwalificeren heb gewerkt. Je probeert je als coureur altijd volledig te verbeteren”, reageerde Bottas. ,,Jaar na jaar leer je natuurlijk altijd bij, je wordt sneller, scherper. Maar waar het om gaat is dat ik die poles ook in winst om kan zetten. Volop kan profiteren van de beste gridpositie”, zo besefte de Scandinaviër, die Hamilton schuin naast zich ziet op de eerste startrij. ,,Een prima uitgangspositie voor ons als team.”



Natuurlijk hangt een negende Mercedes-zege in de lucht voor morgen. Is het niet Bottas, dan kan Hamilton er zomaar mee gaan lopen. De Brit jaagt op een zesde zege in Northamptonshire, wat nog niemand lukte. ,,Ik hoop op lekker Brits weer. Zon, regen, wind, dat werk”, zo liet Hamilton al weten. ,,Laten we maar even een regendansje doen.”