Bottas troeft Hamilton nipt af, Verstappen start Italiaanse sprintrace als derde

Hij rijdt na dit seizoen bij laagvlieger Alfa Romeo en start zondag in de hoofdrace in Monza met een gridstraf achteraan, maar Valtteri Bottas maakte wel zijn punt in de kwalificatie. De Fin was de rapste, voor teammaat Lewis Hamilton en Max Verstappen.

Na twee races waarin Max Verstappen dicteerde, lijkt Mercedes weer aan zet op de hogesnelheidsbaan in Monza. Al jaren het decor voor een van de lastigste klussen van Max Verstappen op de WK-kalender. Nooit klom hij er op het podium, een vijfde plaats was zijn beste positie. En in een seizoen waar hij al zeven zeges noteerde, wordt ook Monza na achtereenvolgende overwinningen in Spa en Zandvoort gewoon weer lastig.

Maar de eerste dag was nog helemaal zo beroerd niet voor Verstappen. Derde in de kwalificatie voor de sprintrace, achter beide Mercedessen. ,,Vooraf wisten we dat het sowieso moeilijk zou worden, maar we hebben nog het een en ander geleerd in de training en we verbeterden ook nog aardig in de kwalificatie. Dus ik ben wel blij met deze derde plaats”, concludeerde een opgetogen Verstappen, die in de sprintrace achter Valtteri Bottas en WK-concurrent Lewis Hamilton start.

Valtteri Bottas start morgen vooraan.

Een dag later heeft hij vooraan niet met Bottas te maken. De Fin die verrassend snel was in de kwalificatie, pakt een nieuwe motor en incasseert daarvoor een gridstraf in de hoofdrace. Zo lijkt ook in Monza weer een direct gevecht aanstaande tussen Hamilton en Verstappen. ,,Daarin kan alles gebeuren’’, verwacht Verstappen, die met drie punten voorsprong leidt in het kampioenschap. ,,Normaal gesproken moeten we er in de race nog wat dichter op zitten, hier. Dus je weet nooit. Het zal niet makkelijk worden, maar ik verwacht wel dat we hier een redelijk aantal punten kunnen scoren.”

De bij vlagen chaotische kwalificatie met veel verkeer en zelfs een file in de pitstraat, rolde Verstappen zonder kleerscheuren en averij door. Dat was de belangrijkste conclusie van de aftrap van een lang en intens raceweekend. Wel lijkt Verstappen weer op zichzelf aangewezen. Teamgenoot Sergio Pérez start pas als negende aan de sprintrace in Noord-Italië.

Max Verstappen (r) en Sergio Pérez evalueren de kwalificatie.

