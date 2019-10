Bottas wint in Japan, Verstappens race verpest na botsing met Leclerc

Door Rik Spekenbrink



Nog nooit was Max Verstappen uitgevallen in Japan. Vanochtend doorbrak hij die succesreeks, maar geheel buiten zijn schuld om. Een onbesuisde actie van Charles Leclerc in de eerste lange bocht naar rechts verstierde zijn Grote Prijs van Japan, gezien de Honda-motor achterin zijn auto een zeer belangrijke race voor het team.



Verstappen kende vanaf plek 5 een geweldige start. Hij ging als derde de lange rechterknik in, maar werd verrast toen Leclerc vanuit de binnenkant naar buiten gleed en hem vol raakte. Verstappen schoot van de baan en kon achteraan aansluiten. Leclerc had forse schade opgelopen aan zijn voorvleugel, de stukken vlogen eraf, maar toch wachtte hij tot het vierde rondje om die te laten vervangen. Verstappen hoorde even later van zijn engineer dat de actie van de Monegask aanvankelijk verder zonder consequenties zou blijven en wist niet wat hij hoorde. ,,Wat? Waar had ik heen gemoeten dan?”