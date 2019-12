Botteghin: Porto sterkste tegenstander in de poule

Feyenoord moet morgenavond in Porto winnen om nog kans te maken op de volgende ronde. Dan is het nog afhankelijk van het resultaat bij Rangers - Young Boys. Dat maakt het volgens Eric Botteghin moeilijk.

,,Wat er in Glasgow gebeurt? Dat telt voor ons alleen als we zelf winnen. We hebben het niet in eigen hand, dat maakt het moeilijk. Maar we hebben alleen invloed op onze eigen prestatie”, aldus de verdediger.

Lees ook Jørgensen niet met Feyenoord mee naar Porto Lees meer

In Rotterdam won Feyenoord met 2-0 van FC Porto. ,,We nemen het gevoel van die zege mee, maar ik vond Porto wel de sterkste en moeilijkste tegenstander in deze poule. We moeten hier winnen, daar moeten we echt alles aan doen. Natuurlijk heeft Porto nu thuisvoordeel. Dat kan een ander Porto opleveren.”

Feyenoord moet volgens de verdediger top zijn om het duel van morgenavond te kunnen winnen. ,,Porto mag geen ruimte krijgen, ze hebben zoveel spelers die een wedstrijd kunnen beslissen. De samenwerking met Marcos Senesi voelt goed aan. Marcos is een goeie jongen, de laatste wedstrijd tegen Vitesse hebben we het samen behoorlijk goed gedaan. Als je meer samen speelt, dan ontstaat er een gevoel. We zijn goed bezig, maar dat moeten we vasthouden.’’

Zondag wacht de topper tegen PSV. Botteghin: ,,We zijn niet bezig met PSV, dit is een heel belangrijke wedstrijd voor ons. Ik hoop dat het een heel mooie week wordt.”