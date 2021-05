Bouwman verrast met achtste plek: ‘Ik was vandaag echt supergoed’

,,We hebben allemaal een beetje hetzelfde niveau", zei Bouwman na afloop van de bergrit over zijn ploeggenoten George Bennett en Tobias Foss, die in het klassement op de negende (Foss) en elfde (Bennett) plek staan. Bouwman bezet na vandaag de twaalfde plek: hij is over Pello Bilbao heen gewipt. ,,Vandaag had ik mijn beste benen van de Giro. We hadden afgesproken dat als George het gevoel zou hebben dat hij kon winnen, we voor hem zouden rijden.”



Bennett beschikte niet over die wonderbenen en moest het groepje van Bernal laten gaan. Bouwman kon de rozetruidrager wel volgen. ,,Maar toen Foss alleen kwam te zitten heb ik op hem gewacht", aldus de Achterhoeker, die uiteindelijk als achtste de streep passeerde op slechts 1.25 minuut van ritwinnaar Simon Yates met Foss, Romain Bardet en Hugh Carthy in zijn wiel.