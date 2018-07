Bouwmeester geniet op Friese wateren en Özil signeert gele kaart

SportbytesIn de rubriek Sportbytes houden we in de gaten wat bekende sporters meemaken én delen op sociale media. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Özil onverminderd populair in Singapore

Er is de laatste tijd heel veel te doen rond Mesut Özil, die afgelopen week zijn afscheid als Duits international aankondigde na een hoog opgelopen conflict met de Duitse voetbalbond na zijn foto met de Turkse president Erdogan in mei. In Singapore blijft de linksbenige spelmaker echter onverminderd populair. Voor de wedstrijd tegen Paris Saint-Germain in Kallang om de International Champions Cup moest hij zelfs even de gele kaart van de scheidsrechter signeren. Özil bracht Arsenal na 13 minuten spelen op voorsprong tegen de Franse toplub.

Terje on Twitter Did Özil just sign the referee's card? 😂 https://t.co/4WuxaGgcZj

Volledig scherm Mesut Özil. © Getty Images for ICC

Maduro groet oude voetbalvrienden

Valencia is momenteel op trainingskamp in Nederland en speelt vanavond (19.00 uur) een oefenwedstrijd tegen PSV. Voor Hedwiges Maduro, die tussen 2007 en 2012 113 keer voor Valencia speelde, een goede gelegenheid om wat oude vrienden te groeten. Valencia-captain Dani Parejo is de enige overgebleven speler uit Maduro's tijd bij Valencia, terwijl de voormalig Ajacied de Franse middenvelder Geoffrey Kondogbia nog goed kent uit hun gezamenlijke tijd op het middenveld bij Sevilla.

Maduro Hedwiges on Twitter Gran visita a @valenciacf en Holanda. Tenemos un equipazo, necesitamos a todos. Orgulloso de ser valencianista. ❤️ #amuntvalencia https://t.co/qw7OiIGXgx

Fowler neemt Salah-kapsel

Robbie Fowler maakte 183 doelpunten in 369 wedstrijden voor Liverpool. Het leverde hem bij de fans van The Reds de bijnaam 'God' op. Tegenwoordig werkt Fowler voor de clubkanalen van Liverpool en op trainingskamp in de Verenigde Staten interviewde hij sterspeler Mohamed Salah. Dat deed de 43-jarige Fowler met een Salah-kapsel.

Robbie Fowler with a surprise for @mosalah 🤣🤣🤣 #LFC #LiverpoolFC #Liverpool #LFCPreSeason #Fowler #Salah #ICC2018 #USA #Michigan 119k Likes, 629 Comments - Liverpool Football Club (@liverpoolfc) on Instagram: "Robbie Fowler with a surprise for @mosalah 🤣🤣🤣 #LFC #LiverpoolFC #Liverpool #LFCPreSeason #Fowler..."

Bouwmeester op Friese wateren

Dat zeilkampioene Marit Bouwmeester gek is op water, dat mag geen verrassing meer zijn. Vandaag geniet ze samen met haar vriend Diederick Rembrandt van een rustig boottochtje over de Friese wateren bij Wartena.

Fryslân boppe! 🤗 📸@annekebouwm 753 Likes, 15 Comments - Marit Bouwmeester (@maritbouwmeester) on Instagram: "Fryslân boppe! 🤗 📸@annekebouwm"

Maradona doet boodschappen



Legendes moeten ook eten. Vorig jaar kon je Diego Maradona al in levende lijve tegenkomen in de HEMA in Mierlo, nu werd 'pluisje' gespot terwijl hij boodschapjes deed in Brest. 'Hartstikke gewoon gebleven', schrijft onze verslaggever bij het wat onscherpe kiekje wat rond gaat op Twitter.

Sjoerd Mossou on Twitter Hema in Mierlo, supermarktje in Brest. Hartstikke gewoon gebleven die Diego. https://t.co/KaggIw7UJI

Zlatan niet onder de indruk van 20.000 man

Zlatan Ibrahimovic heeft tijdens de persconferentie de journalisten weer eens aan het lachen gekregen. De Zweed kreeg een vraag over hoe hij uitkeek naar de wedstrijd tegen LA FC, de tweede club van Los Angeles die dit jaar ook in de MLS speelt.



Zlatan kreeg de vraag of hij uitkeek naar de wedstrijden tegen de rivaliserende stadsgenoot. Na even denken zei Zlatan: "Als ik eerlijk ben. Het stadion is voor mij te klein. Ik ben gewend om voor 80.000 man te spelen. Als zij je allemaal uitfluiten ga je pas echt scherp zijn in een wedstrijd. Als daar 20.000 man mij uitfluit, voelt het als een trainingspartijtje voor mij."

LA Galaxy on Twitter To be honest, this stadium is too small for me. When 20,000 whistle at you, it's like I'm training." - @Ibra_official https://t.co/C0zuEEU8zI

Xess trapt een balletje

Wesley Sneijder deelt op social media graag foto's van zijn zoontje Xess Xava en ook vandaag deelt hij een kiekje van de dreumes. Xess is lekker een potje aan het voetballen in een shirt waarop het hoofd van zijn vader prijkt. Of hij het talent van zijn vader heeft moet nog blijken.

My boy 😍 25.8k Likes, 300 Comments - Wesley Sneijder (@sneijder10official) on Instagram: "My boy 😍"