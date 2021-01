Bowe weer de snelste op 1500 meter, net voor De Jong en Wüst

World CupBrittany Bowe heeft ook bij de tweede en laatste wereldbeker van het seizoen de 1500 meter op haar naam geschreven. De 32-jarige rijdster finishte in het lege Thialf in een tijd van 1.53,45 minuten. Daarmee was ze sneller dan vorig weekeinde, toen ze eindigde in 1.53,88.

De Nederlandse toppers moesten weer hun meerdere erkennen in de excellerende Bowe, die met haar twee overwinningen de wereldbeker veroverde. Antoinette de Jong pakte zilver met een tijd van 1.53,81. Ireen Wüst, olympisch en wereldkampioene op de 1500 meter, moest deze keer met brons genoegen nemen (1.54,22). Vorig weekeinde was de Nederlandse volgorde op het podium omgekeerd. Melissa Wijfje reed zaterdag de tiende tijd (1.56,53) en Irene Schouten kwam niet verder dan de zeventiende plek (1.58,87).

Jorien ter Mors moest zich vlak voor haar race tegen Schouten terugtrekken. De Nederlands kampioene op de 1500 meter kreeg tijdens het inrijden last van haar rug. Daardoor moest Schouten in de laatste rit solo in actie komen. Ter Mors eindigde vorig weekeinde in Heerenveen als vijfde op de schaatsmijl (1.54,97). De drievoudig olympisch kampioene wist zich eerder op de 1500 meter niet te plaatsen voor de WK afstanden, die over een kleine twee weken in Thialf van start gaan.

Elke slag raak

De Jong was dik tevreden over haar race en haar tijd, die maar net boven haar persoonlijke record van 1.53,67 lag. ,,Ik heb mijn beste tijd ooit in Thialf gereden”, concludeerde de Friezin bij de NOS voldaan. ,,Het was een alles-of-niets race waarin ik technisch goed bleef schaatsen. Dat was precies de bedoeling. Elke slag was vanaf het begin raak. Of ik wereldkampioen kan worden op de 1500 meter? Als ik iets sneller van start ga, waar Bowe haar winst vandaan haalt, moet het kunnen.”

Wüst, die dit seizoen nog op haar eerste overwinning wacht, was minder opgetogen over haar rit. ,,Ik schaatste iets te gehaast, terwijl ik vorige week juist iets te ontspannen reed. Over twee weken moet het dan maar precies goed komen. Dit zet me in elk geval op scherp. Dat heb ik nodig om bij de WK helemaal top te zijn.”