Bowe wint 1000 meter voor Ter Mors, Leerdam verrassend naast podium

wereldbeker Roest verpulvert baanrecord en wint 5000 meter met straatleng­te voorsprong

17:22 Patrick Roest heeft bij de wereldbeker in Heerenveen met een indrukwekkend baanrecord van 6.05,14 minuten de 5000 meter gewonnen. De 25-jarige schaatser van Jumbo-Visma zette daarmee een officieus wereldrecord neer op een laaglandbaan. Niemand in het lege Thialf kon maar enigszins in zijn buurt komen.