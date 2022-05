Chaos troef in Monaco, maar Max Verstappen blijft woeste Charles Leclerc voor, Sergio Pérez pakt zege

Door Arjan Schouten



Hij kon bijna niet verliezen. Het hele weekend de snelste, dus nu moest het gebeuren in zijn eigen straten voor Charles Leclerc. Gestart van pole kon alleen regen, of gepruts van zijn team hem van de zege houden. En ja hoor, beide scenario’s werden uitgerold in de 68ste GP van Monaco. Een lelijke, die met liefst 65 minuten vertraging op gang werd geschoten achter de safety car. Weer liet Formule 1 zien een sport te zijn waar eindeloos wordt gehoopt op regen, tot het regent. Dan wacht de sport uit veiligheidsoverwegingen liever tot het droog wordt.

Droog werd het alleen niet in Monte Carlo, dus werd na de klok van vier toch gestart. Op regenbanden, vervolgens op inters en uiteindelijk op slicks. Met het wisselen naar de rubbers met steeds minder grip bleek Red Bull Racing echter wat doortastender dan Ferrari. Na 17 rondes waagde Sergio Pérez als eerste van de top-4 de gok, een meesterzet. Een ronde later volgden Charles Leclerc en Max Verstappen, zo kon de Mexicaan op rubber met meer houvast beide titelkandidaten al voorbij.

Leclerc woedend

Met een snel deels opdrogende baan, zorgde het wisselen naar de slicks vijf rondes later voor een tweede beslissende moment. Daar haalde Ferrari beide coureurs als eerste binnen. Met Carlos Sainz, die nog niet binnen was gekomen, nog vóór Leclerc. Woest reageerde de Monegask, die weer zijn uitzicht op een eerste zege in Monaco zag verdwijnen.

Bekijk hieronder de pijnlijke pitstop van Leclerc

Een ronde later gingen beide Bulls binnen, waar optimaal geprofiteerd werd van de voorsprong die Pérez al mooi opgebouwd had. De Mexicaan bleef met de stop de Ferrari’s voor en Verstappen wist ook nog voor Leclerc als derde terug de baan op te komen, tot afgrijzen van de coureur die de dag toch op pole position was begonnen.

Een enorme klapper van Mick Schumacher, waarbij zijn Haas in twee delen brak, zorgde voor nóg meer oponthoud. Een safety car, een rode vlag, een spoedreparatie aan de boarding. Het maakte deze editie in Monaco nóg incidentrijker, maar niet meteen spannender. Bij de rollende herstart met nog drie kwartier op de klok, was al duidelijk dat de 77 rondjes niet meer binnen tijd gereden zouden gaan worden.

Bekijk hieronder de crash van Schumacher:

In de resterende 30 rondjes bleef de hiërarchie vooraan hetzelfde en daalde de amusementswaarde stevig. Pérez voorop, gevolgd door Sainz, Verstappen en Leclerc, zo reden de beste vier de race in een treintje van vier uit. De laatste rondes waren nog flink spannend, maar tot een serieuze aanvalspoging kwam het niet meer.

Een onverwacht podium voor Verstappen, die vooraf al verkondigde dat alleen regen er voor kon zorgen dat hij nog iets kon doen, na P4 in de kwalificatie. Met Leclerc als vierde liep hij in het hol van de leeuw nog eens drie punten uit in het wereldkampioenschap, dat hij nu leidt met negen punten voorsprong (125 om 116). Pérez zit Leclerc ondertussen ook op de hielden. De Mexicaan bouwde zijn totaal vandaag uit naar 110 punten.

,,Ik heb het maximale gedaan na gisteren", zei Max Verstappen na zijn derde plek. ,,Als team hebben we het strategisch heel goed gedaan, door voor de Ferrari’s te komen. Het was een hectische zondag, maar we mogen hier als team heel blij mee zijn. Ik pak de punten waar ik gisteren niet op gerekend had, een prima dag en een geweldig resultaat voor Checho. Ik ben heel blij voor hem.” ,,Dit was een gekke race”, vond nummer twee Carlos Sainz. ,,Ik denk dat we alles gedaan hebben wat we moesten doen, maar begrijp ook de frustratie. We hadden een zege veilig moeten stellen, wat niet gelukt is. We zijn geduldig gebleven, maar het is ongelukkig uitgepakt voor Charles. ” ,,Een droom komt uit hier", zei winnaar Sergio Pérez. ,,Als coureur wil je hier winnen. Na mijn thuisrace (Mexico, red.) is dit de mooiste om te winnen. Hoe we het geflikt hebben, prachtig. In de regen, het was allemaal niet eenvoudig.”

