Eindafrekening: hoeveel verdienden Van der Poel en Van Aert in de afgelopen crosswinter?

Vier zeges pakte Toon Aerts dit veldritseizoen. Een bescheiden aantal, en toch verdiende hij het meeste met zijn resultaten. De 27-jarige Belg stapelde deze winter de podiumplaatsen op elkaar. Aerts reed bijna altijd in de topvijf en stond in meer dan de helft van de crossen waarin hij startte (17 van de 33) op het podium. Het leverde hem eindwinst op in de Superprestige, een tweede plaats in de X2O-trofee en een vierde plaats in de wereldbeker. Daar verdiende hij fors geld mee. In het overzicht onderaan staan de bedragen van de vijf best verdienende renners die er dit seizoen in slaagden een tv-cross te winnen: zij bezetten op het WK in Oostende ook vijf de eerste zeven plaatsen.