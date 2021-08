Haan en De Mos over Anderlecht in verval: ‘Ik zie ze voorlopig niet opkrabbelen’

Droomscena­rio voor Van Gaal: vijf Nederland­se clubs tot de kerst in Europa

17 augustus Voor het eerst sinds 2008 gloort voor alle Nederlandse deelnemers een plek in een Europees hoofdtoernooi. Ajax was als kampioen al zeker. PSV, AZ, Feyenoord en Vitesse beginnen deze week aan hun play-offs. Vijf clubs die minimaal tot aan Kerstmis in Europa actief zijn, dat is ook in het belang van bondscoach Louis van Gaal. Die wordt vandaag in Zeist gepresenteerd.