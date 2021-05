Scan toont geen breuken, maar wel kneuzingen: Evenepoel stapt uit Giro na val over vangrail

,,Dit was de val die eigenlijk niet mocht gebeuren”, reageerde Evenepoel op de website van Deceuninck-Quick.Step. ,,Ik weet niet goed wat er voor mij gebeurde. Ik kon een val moeilijk ontwijken, want er lag iemand voor en iemand naast me. Gelukkig is er niets gebroken, ik heb wel veel kneuzingen.”



,,Het heeft weinig zin om verder te doen met de pijn die ik nu heb. Ik keer dan ook terug naar België om nog wat extra scans te ondergaan, daarna zien we wel. Het is jammer om mijn eerste grote ronde vervroegd te moeten verlaten, maar uiteindelijk was het wel een mooie ervaring. Ik hoop hier op een dag terug te staan.”