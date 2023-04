Speelsters FC Twente doen wat ze moeten doen en kunnen zaterdag titel pakken

Marit Auée zette de koploper deze zondagmiddag op voorsprong. Elena Dhont was even later dicht bij de 2-0. Na het uitglijden van een PEC-speelster kwam zij oog in oog te staan met PEC-keepster Tessa van der Flier, maar het schot van Dhont werd gekeerd. Renate Jansen zorgde in de tweede helft wél voor de 2-0. Zij schoot van buiten het strafschopgebied binnen. Een speciaal moment voor Anna-Lena Stolze. Na maanden blessureleed maakte ze in de 70ste minuut haar rentree.