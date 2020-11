‘Spelers met elkaar vergelijken? Hou toch op!’

Samenvatting Serrarens bezorgt Roda JC een overtuigen­de zege op Excelsior

16:36 Roda JC heeft zaterdag een overtuigende zege geboekt op Excelsior: 3-1. In Kerkrade was Fabian Serrarens met één doelpunt en twee assists de gevierde man bij de thuisploeg. Namens Excelsior was Élias Már Ómarsson wederom trefzeker.