Titel Felix Auger-Aliassime juist in Black History Month: ‘Yannick Noah en Serena Williams zijn mijn voorbeelden’

Samenvatting Au­ger-Aliassime verslaat Tsitsipas en beleeft in Rotterdam een primeur

Félix Auger-Aliassime heeft het tennistoernooi van Rotterdam op zijn naam geschreven. De Canadees was in de finale in twee sets te sterk voor Stefanos Tsitsipas, 6-4 en 6-2. Voor Auger-Aliassime is het zijn allereerste ATP-titel.

19:47