Brand moet Europese titel aan Belgische Cant laten

Update AVC Heracles geïntimideerd door vernielingen, derby met La Première op kunstgras

13:45 ALMELO - Op het sportpark van AVC Heracles zijn in de nacht van zaterdag op zondag bekladdingen aanbracht op het sportpark aan de Verlengde Sportlaan in Almelo. Vooral het hoofdveld is daarbij getroffen, waardoor de derby zondagmiddag met La Première op kunstgras wordt gespeeld.