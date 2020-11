Brand opnieuw de beste in cross van Kortrijk; Iserbyt blijft Van der Haar voor

VeldrijdenLucinda Brand heeft zaterdag de Urban Cross in het Belgische Kortrijk gewonnen. Het was de tweede wedstrijd om de X²O-trofee. De eerste manche, de Koppenbergcross, was gewonnen door Annemarie Worst.

Brand, die slecht was gestart, bleef voorop over met haar landgenotes Denise Betsema en Yara Kastelijn. Van dat tweetal sprintte Betsema naar de tweede plaats. Brand boekte haar vierde zege van het seizoen. Vorig jaar was de renster van Telenet-Baloise Lions ook al de beste in Kortrijk.

In de strijd om de winst vielen wereldkampioene Ceylin Carmen del Alvarado en Annemarie Worst kort voor het einde weg. Alvarado (vierde) was in de laatste ronde onderuitgegaan en moest daarom haar drie medevluchtsters laten lopen. Worst verdween uit de kop van de koers na een lekke band in de voorlaatste ronde. Ze finishte als zesde.

Quote Ik zette op het juiste moment aan, van ver, maar gelukkig kon ik het volhouden. Lucinda Brand

Brand was blij met haar vierde overwinning van het seizoen. ,,Dat klinkt wel lekker, ja. Maar het ging zeker niet vanzelf”, vertelde de Rotterdamse. “Ik had een hele slechte start. Dan wil je heel snel weer vooraan komen, maar niet iedereen laat je door natuurlijk en dit is een parcours waar alleen rijden wel veel kracht kost.”

Ook ging Brand nog een keer onderuit waarbij ze een knie bezeerde. Weer voorop werd het een sprint met drie. ,,Ik zette op het juiste moment aan, van ver, maar gelukkig kon ik het volhouden. Fijn om met zo’n gevoel de lange trip naar Tabor te maken.” In Tsjechië rijden de veldrijdsters zondag hun eerste cross om de wereldbeker.

Volledig scherm Lucinda Brand. © BELGA

Iserbyt blijft Van der Haar voor

Bij de mannen heeft de Belgische veldrijder Eli Iserbyt de tweede cross om de X²O-trofee gewonnen. De Europees kampioen ging er in Kortrijk in de voorlaatste ronde alleen vandoor en hield zijn solo tot de finish vol. Achter de winnaar van Pauwels Sauzen-Bingoal eindigde de Nederlander Lars van der Haar als tweede. Daarmee kenden de eerste twee plaatsen dezelfde bezetting als bij de eerste manche in Oudenaarde.

Veel aandacht in Kortrijk was er voor Wout van Aert, de Belg van Jumbo-Visma die zijn eerste cross van het seizoen reed. De uitblinker van het ingekorte wegseizoen kwam als derde over de finish. De Nederlander Ryan Kamp werd zesde, net voor zijn landgenoot Corné van Kessel.

De pechvogel van de dag was de Belg Michael Vanthourenhout, die lang alleen op kop reed, maar na een lekke band werd voorbijgereden door Iserbyt, Van der Haar en Van Aert. Vanthourenhout moest genoegen nemen met de vierde plaats. Zondag volgt de eerste wereldbekercross van het seizoen in het Tsjechische Tabor.

Volledig scherm Eli Iserby. © BELGA