Brand trotseert modder en wind en zegeviert in Dendermonde

Heel even was er de vrees dat de wereldbeker in het Vlaamse Dendermonde niet kon doorgaan. Storm Bella raasde in de ochtend over het parcours, maar luwde net op tijd zodat de organisatie het na overleg met de veiligheidsdiensten aandurfde te starten.

Het gevolg was dat de regen loodzware blubbersporen had achtergelaten, waar de rensters soms tot hun dijen in wegzakten. Brand kon goed overweg met die moeilijke omstandigheden en lag al snel aan de leiding. Halverwege de wedstrijd moest ze Alvarado even voor zich dulden, maar in de voorlaatste ronde nam Brand weer afstand van de wereldkampioene, die een aantal keren in de blubber bleef steken en daarmee zoveel krachten verspeelde, dat ze in de laatste ronde werd ingehaald door Honsinger.