Brand tweede achter Brennauer in tijdrit Madrid Challenge

Sanne Wevers rekent op WK-deelname: ‘Blij dat ik weer mee kan doen’

14:26 Kan Sanne Wevers zich voorstellen dat bondscoach Gerben Wiersma haar niet meeneemt naar de WK in Stuttgart? Na enige bedenktijd klinkt het volmondig: ‘Nee.’ ,,Ik moest er even over nadenken. Ik hoop dat ik meer waarde heb voor het team dan alleen de toestellen die ik turn. Ik denk dat we ook een bepaald ervaringsteam naar de WK moeten sturen’’, zei Wevers na haar eerste wedstrijd sinds de WK van Doha, november vorig jaar.