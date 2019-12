Brand wint loodzware cross in Namen

Het was klimmen en dalen door de modder, waarbij de Nederlands kampioene van Sunweb halverwege afstand had genomen van Ceylin del Carmen Alvarado. De Rotterdamse van Corendon-Circus werd nog wel tweede. Ook de derde plaats was voor een Nederlandse: Annemarie Worst.



Brand was vorig jaar ook al de beste in de Citadelcross. Het was haar derde zege van het seizoen, eerder won ze in Niel en in Kortrijk.