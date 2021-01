Brand wint zenuwslopend WK veldrijden na prachtig gevecht met Worst

Al in de eerste bocht ging het mis voor Ceylin del Carmen Alvarado, die als eerste de bocht nam maar wel onderuit ging. In haar spoor ging ook Sanne Cant tegen de vlakte. Voor Denise Betsema maakte dat niet uit, want de Texelse was op het zand van Oostende helemaal in haar element en zette topfavoriete Brand binnen een mum van tijd op grote achterstand. Alvarado keek na amper vijf minuten crossen al tegen een achterstand van 30 seconden aan.