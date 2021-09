Brandalarm verstoort nachtrust van Michael van Gerwen & co tijdens World Cup of Darts

De deelnemende darters aan de World Cup of Darts in het Duitse Jena hebben waarschijnlijk niet de beste nachtrust gehad. Rond half drie vannacht werden zij gewekt door het brandalarm. Iedereen in het hotel moest uit voorzorg tijdelijk worden geëvacueerd.

,,Goedemorgen", liet Michael van Gerwen diep in de nacht met een knipoog via zijn Insta Stories weten. ,,En gelukkig niets aan de hand", stelde de 32-jarige Vlijmenaar direct ook iedereen gerust. Van Gerwen neemt voor Nederland samen met Dirk van Duijvenbode deel aan de World Cup of Darts, het WK voor landenteams.

Het Nederlandse duo komt vanavond tijdens de avondsessie in de derde partij in actie. Tegenstander is Singapore, met Paul Lim en Harith Lim. In de eerste schifting rekenden Van Gerwen en Van Duijvenbode af met Denemarken. In de koppelpartij werd met 5-1 in legs gewonnen. Vanaf de tweede ronde staan er twee enkelpartijen en een koppelwedstrijd op het programma.

,,Je moet jezelf als de favoriet zien en dat zijn we met onze kwaliteiten ook. We voelen ons goed, dus kunnen we nog mooie dingen laten zien”, liet Van Gerwen na de eerste zege op de Denen weten. Zelf won de Brabander in het verleden aan de zijde van Raymond van Barneveld al drie keer (2014, 2017 en 2018) de World Cup of Darts won. Van Duijvenbode maakt in Jena zijn debuut voor het Nederlands team.

