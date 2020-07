Brandweerman na bosbrand Mont Aigoual: ‘Bang voor komst Tour de France’

Voormalig FC Twen­te-spits Tom Boere maakt transfer naar Türkgücü München

27 juli MÜNCHEN – Tom Boere is ook komend seizoen actief in Duitsland. De voetballer uit Terneuzen heeft voor één jaar getekend bij Türkgücü München, dat naar de Derde Liga is gepromoveerd. Op dat niveau was de 27-jarige Boere afgelopen seizoen ook al actief met KFC Uerdingen. In 21 duels was hij goed voor negen goals, de club wilde zijn aflopende contract verlengen, maar Boere ging op zoek naar een volgende uitdaging.