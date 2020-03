Braspennincx en Van Riessen naar kwartfinales keirin, Lavreysen en Hoogland opnieuw in finale sprint

Ook Laurine van Riessen plaatste zich voor de kwartfinale. Van Riessen was in haar heat ten val gekomen en moest zodoende in de herkansingen proberen haar optreden op de slotdag van de WK alsnog te verlengen. Dat lukte overtuigend met de winst in haar heat op het onderdeel waar vijf of zes rensters op gang gebracht worden achter een derny en de laatste drie ronden sprinten om de zege. De kwartfinales zijn rond 14.45 uur.