Braspennincx naar halve finales sprint bij EK baanwielrennen

Nederland­se teamsprint­sters beginnen EK baan met wereldre­cord

5 oktober De Nederlandse teamsprintsters hebben op de eerste dag van de EK baanwielrennen in de Zwitserse stad Grenchen een wereldrecord neergezet. Shanne Braspennincx, Kyra Lamberink en Steffie van der Peet kwamen in de kwalificatie tot een tijd van 46,759 seconden over drie rondes. Daarmee doken ze onder het wereldrecord dat met 46,852 sinds vorig jaar in Russische handen was.