Brawn: ‘Elk team in de Formule 1 kopieert van anderen’

,,Elk team kopieert van elkaar. In normale tijden maken fotografen van de teams in de pitstraat duizenden foto's van iedere auto om ze te analyseren met als doel de beste ideeën over te nemen. In mijn tijd als teambaas stuurden we fotografen de pits in met een boodschappenlijstje", schrijft Brawn in zijn column op de website van de Formule 1.

Er is veel te doen over de roze bolide van Racing Point, die dit jaar pijlsnel is. Het team gebruikt de motor van Mercedes en mocht in het verleden ook andere onderdelen overnemen. Voor dit jaar zijn de regels in zoverre gewijzigd, dat bepaalde onderdelen door de teams zelf moeten worden ontworpen. Het onderdeel waarover Renault inmiddels twee protesten heeft ingediend (de brake ducts), betreft zo'n onderdeel. Volgens Renault heeft Racing Point niks zelf ontworpen en gebruikt het team in strijd met de nieuwe regels een exacte kopie van Mercedes.



Brawn ziet er geen kwaad in, ook al heeft de internationale autosportfederatie FIA de protesten in onderzoek. ,,Racing Point mocht vorig jaar de remonderdelen van Mercedes legaal gebruiken en zou nu al die kennis moeten wissen en een eigen ontwerp maken. Daar zit geen logica in. Het team doet gewoon wat al jaren gebruik is in de Formule 1; er is geen enkele renstal die niet iets van andere heeft gekopieerd. Ik heb zeker andere gekopieerd.”