Brazilië - Costa Rica tweede wedstrijd Kuipers op WK

Vaste plek Nouri van kleedkamer naar Ajax-museum

14:52 De plek van Abdelhak Nouri in de kleedkamer van Ajax wordt niet meer vrijgehouden. ,,Ajax heeft, ook in goed overleg met de familie, besloten om zijn plek te verplaatsen naar de Gallery of Fame (museum bij het stadion). Zijn plek blijft behouden als erkenning en eerbetoon,’’ laat trainer Erik ten Hag weten.