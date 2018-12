‘Brazilië? Wij zijn België!’

PEC Zwol­le-verdediger Dico Koppers moest opnieuw leren lopen

19:15 Je hebt pechvogels en je hebt Dico Koppers. De 26-jarige linksback arriveerde met blessureleed in Zwolle. Eenmaal fit begaf zijn achillespees het. En nog een keer. In Zeist hield de speler van PEC de voorbije anderhalf jaar met pijn en moeite zijn loopbaan overeind. ,,Mijn hele kuit was weg.”