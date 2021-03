Bremer zolderkamer is voor keepster Danique Trooster uit Borne de springplank naar een hoger doel

Corona. Het zal ook een keer niet. De wereldwijde uitbraak van het virus, met alle beperkende maatregelen tot gevolg, heeft de handbaldroom van Danique Trooster behoorlijk verstoord. De 20-jarige Bornse keek uit naar haar eerste buitenlandse transfer. Ook al was het ‘maar’ naar Bremen, op nog geen twee uurtjes rijden van haar woonplaats, een nieuw sportleven lonkte. Van DSVD in de eredivisie naar Werder Bremen in tweede Bundesliga. Van een handjevol toeschouwers in de Deurningse sporthal naar een goed gevulde arena in de Noord-Duitse hanzestad.