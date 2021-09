Breukers neemt afscheid van Heracles-publiek

Wie heeft zich niet verbaasd over deze foto’s en: hoe gaat het nu met plank Sierhuis?

15:23 Spits Kaj Sierhuis viel zondag als een plank om na de goal van Rai Vloet. Zijn lijf schoot totaal in de kramp. „Ongelooflijk”, zegt trainer Frank Wormuth met een lach. „Dit was extreem, maar hij is al lang weer hersteld.”