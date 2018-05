PSV hervat morgen gesprekken met Heerenveen over Dumfries, AZ aast op Letschert

Het seizoen 2017-2018 is nog niet eens afgelopen, maar de voetbalwereld kijkt al volop naar het nieuwe seizoen. In onze TransferTalk houden we komende zomer alle geruchten en voltooide transfers bij.

PSV moet nog wachten op Angeliño en Dumfries

Angeliño.



Hoewel wel verwacht wordt dat het tot een deal komt, zit er volgens betrokkenen nog steeds verschil tussen de vraag van Manchester City en het bod van PSV, dat voor ongeveer 5 miljoen euro zaken wil doen. Eerder deze week verliepen de gesprekken goed, viel vanuit de schoot van de club te beluisteren, maar een definitief akkoord is er dus nog niet. Er wordt onder meer nog gesproken over een terugkoopgarantie, zo klinkt het vanuit het kamp van Angeliño.

PSV-directeur Marcel Brands hoopt de klus nog voor 1 juni af te ronden, de datum waarop hij bij Everton in dienst treedt. PSV hervat zaterdag de gesprekken met sc Heerenveen over het aankopen van Denzel Dumfries. De 22-jarige rechtsback is momenteel met Jong Oranje in Zuid-Amerika en speelt vrijdagavond een oefenduel met de ploeg.

PSV'er Jorrit Hendrix in duel met zijn aanstaande collega Denzel Dumfries.

Letschert op de AZ-radar

Volgens FOX Sports heeft AZ interesse in Timo Letschert. De 25-jarige verdediger verruilde FC Utrecht in de zomer van 2016 voor Sassuolo, maar zijn tijd in Italië is vooralsnog geen onverdeeld succes. Door blessureleed kwam hij in twee seizoenen tijd slechts veertien keer in actie.

Volledig scherm © Getty Images

Locadia moet aan de bak bij Brighton

De Engelse club Brighton & Hove Albion heeft zich versterkt met Florin Andone. De Roemeense spits komt over van Deportivo la Coruña en ondertekende een contract voor vijf jaar bij de club van Tim Krul, Davy Pröpper en Jürgen Locadia. Andone maakte in twee seizoenen achttien doelpunten in de Spaanse competitie.

,,We houden Florin al geruime tijd in de gaten, hij geeft onze aanvallende opties een nieuwe dimensie'', zei manager Chris Hughton van Brighton. De Roemeense international degradeerde dit seizoen met de ploeg van trainer Clarence Seedorf uit La Liga. Andone wordt bij Brighton een concurrent van Locadia, die in de winter al overkwam van PSV.

Mede door de naweeën van een blessure kwam Locadia in de Premier League slechts tot zes optredens, waarin hij één doelpunt maakte. Brighton eindigde op de vijftiende plaats en handhaafde zich daarmee in de Engelse topklasse.

Volledig scherm © EPA

Bahebeck kan bijtekenen in Utrecht

Jean-Christophe Bahebeck is zeer waarschijnlijk ook volgend jaar in het shirt van FC Utrecht te bewonderen. De 25-jarige Franse spits onderhandelt over een contract dat hem vermoedelijk voor de komende drie jaar aan de club bindt.

Volledig scherm © Pim Ras Fotografie

Topscorer Semedo langer bij Fortuna

Semedo was afgelopen seizoen goed voor vijftien goals en vijftien assists.



Semedo kwam vorige zomer als huurling over van Apollon Limasol met een optie tot koop. De aanvaller maakte afgelopen seizoen vijftien doelpunten voor Fortuna en werd verkozen tot beste speler van de Jupiler League. ,,Vorig jaar lieten we zien dat onze teamspirit fantastisch was. Dat is onze kracht. Ik weet zeker dat we als team ook komend seizoen veel kunnen bereiken'', aldus de 22-jarige Semedo, die in de belangstelling stond van andere clubs.

Emery mag 80 miljoen euro spenderen deze zomer

Unai Emery, de kersverse manager van Arsenal, krijgt de beschikking over 80 miljoen euro deze transferperiode. Dat meldt The Telegraph. Middenvelder Lorenzo Pellegrini van AS Roma prijkt bovenaan het verlanglijstje. Daarnaast zijn de The Gunners geïnteresseerd in de diensten van doelman Bernd Leno (Bayer Leverkusen) en de 22-jarige verdediger Caglar Soyuncu van SC Freiburg.

Volledig scherm Unai Emery © REUTERS

De Gier wordt trainer bij NEC

Jack de Gier (49) gaat aan de slag als nieuwe trainer van NEC, meldt VI. De Gier wordt in Nijmegen de opvolger van Pepijn Lijnders, die na een halfjaar en het mislopen van promotie naar de eredivisie alweer moest vertrekken. De Gier is persoonlijk rond en tekent naar verwachting volgende week een contract, mits hij en NEC eruit komen met zijn huidige werkgever Almere City.

Volledig scherm Jack de Gier © Toin Damen

Vermeulen verlaat Excelsior voor RKC

RKC Waalwijk heeft zich versterkt met Kevin Vermeulen. De middenvelder komt over van Excelsior, waar hij sinds 2013 onder contract stond.



Algemeen directeur Frank van Mosselveld is verheugd met zijn komst. ,,Kevin kon rekenen op belangstelling van vrijwel de gehele eerste divisie maar heeft bewust gekozen voor RKC Waalwijk, omdat hij gelooft in de toekomst van de club. Met zijn drive en loopvermogen voorzien we de selectie van een kwaliteitsimpuls. Bovendien past Kevin met zijn strijdvaardige karakter goed bij RKC Waalwijk.”

Volledig scherm Kevin Vermeulen © Pro Shots / Wouter Dill

Veel belangstelling voor drie PSV'ers

Sam Lammers



Ook voor Pablo Rosario is er veel belangstelling. Trainer Phillip Cocu wil de middenvelder echter bij zijn selectie houden. PSV gaat binnenkort in gesprek met Hidde Jurjus. De doelman speelde het afgelopen seizoen op huurbasis voor het gedegradeerde Roda JC.

Nijland voor twee jaar naar De Graafschap

Stef Nijland speelt volgend seizoen voor De Graafschap in de eredivisie. De 29-jarige aanvaller heeft overeenstemming bereikt over een tweejarig contract. Hij moet alleen nog medisch gekeurd worden.

Het gepromoveerde De Graafschap neemt Nijland transfervrij over van PEC Zwolle. De spits voetbalde eerder voor FC Groningen, PSV, NEC, Willem II en het Australische Brisbane Roar.

,,We halen met Stef een ervaren speler binnen, die het klappen van de zweep kent", reageert manager voetbalzaken Peter Hofstede van De Graafschap. ,,Hij kijkt er naar uit om in Doetinchem te spelen. Wij denken dat een type Nijland goed bij De Graafschap past."

Volledig scherm Stef Nijland in actie namens PEC Zwolle. © ANP Pro Shots

Heitinga langer bij Ajax onder 19

John Heitinga (34) is ook volgend seizoen nog trainer van Ajax onder 19, waarmee hij dit seizoen tweede werd in de competitie achter het PSV van Mark van Bommel.

Trots te kunnen melden dat ik ook volgend seizoen aan het roer sta bij #Ajax onder 19. #ditismijnclub Morgen seizoensafsluiting tegen FC Utrecht. Volgend seizoen de titel én talentontwikkeling het doel! Een foto die is geplaatst door null (@johnheitinga) op 25 May 2018 om 0:15 PDT

Goodwin terug naar Adelaide United

Craig Goodwin (26) vertrok al voordat de nacompetitie van start ging bij Sparta Rotterdam, waar hij onder Dick Advocaat zijn basisplaats kwijtraakte. Nu is de linkspoot teruggekeerd naar zijn geboorteland Australië, waar hij weer gaat spelen bij Adelaide United. Daar speelde hij van september 2014 tot juli 2016 al. Nu tekent hij een driejarig contract bij de nummer vijf van de A-League.