Brit Russell neemt met wereldtitel afscheid van Formule 2

blog Afscheid van de wieler­sport zonder toeters of bellen

18:07 Het afscheid van Bram Tankink van de wielersport kan niemand zijn ontgaan, iets geruislozer was het einde van de professionele loopbaan van een andere Tukker: Tom Stamsnijder. De een populair en geliefd bij een groot publiek, de ander vooral een nuttige kracht in de ploeg. Een renner in de luwte.