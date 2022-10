Britse oud-winnares Collett ook na spectaculaire crosscountry aan de leiding in Military Boekelo

De Britse amazone Laura Collett begon zaterdag als klassementsleidster aan de crosscountry van Military Boekelo en heeft ook na dit spectaculaire onderdeel nog de eerste plaats in handen. De winnares van de editie in 2019 reed een foutloze cross. Van de 74 combinaties haalden er vijftien niet de eindstreep.

De crosscountry van de 51ste editie van Military Boekelo speelde zich af onder ideale weersomstandigheden. Zowel voor de deelnemers aan dit wedstrijdonderdeel als voor het publiek, dat wederom in grote getalen langs het zes kilometer lange parcours in het Boekelose buitengebied te vinden was.

Vier valpartijen

Opvallend in de crosscountry was het hoge aantal van uitvallers op de laatste hindernis: de zogeheten Bloemen barrel (obstakel 26) breek voor vier combinaties een vroegtijdig einde van de wedstrijd. Het ergste slachtoffer was Roxana Graman uit Schuinesloot. De 36-jarige debutante was met haar eigen paar Forever op weg naar de finish, maar haalde de streep niet. Graman kwam hard en naar ten val en moest per ambulance voor controle overgebracht worden naar het ziekenhuis in Enschede. De amazone was bij kennis, haar paard bleef ongedeerd.

Hindernis uit de wedstrijd

Dat was ook het geval bij de drie andere valpartijen op zo’n 25 meter van de eindstreep. Na de vierde val werd de hindernis uit de wedstrijd gehaald. In het belang van paard en ruiter, aldus de jury. Voor de 21 combinaties die toen nog aan hun crosscountry moesten beginnen, telde de wedstrijd één hindernis minder.

Na de dressuur en de crosscountry bestaat de top 5 van Military Boekelo, met enkel nog het springconcours op zondag te gaan, uit vier combinaties uit het Verenigd Koninkrijk en eentje uit Nieuw-Zeeland. Tim Price, eveneens oud-winnaar, bezet de tweede plaats met Happy Boy. De Nieuw-Zeelander won in 2017 Military Boekelo. Na zaterdag staat hij op een puntentotaal van 25,6. Collett heeft slechts 21,9 strafpunten.

Foutloze crosscountry

De nummer drie van Boekelo is Tom McEwen, samen met JL Dublin goed voor 25,6 punten. Zijn landgenoten Sarah Bullimore en de regerend wereldkampioene Yasmin Ingham bezetten de plaatsen vier en vijf met respectievelijk Evia AP en Rehy DJ. Zij allen reden zaterdag een foutloze crosscountry. Van de in totaal 74 combinaties wisten er negentien de cross af te leggen zonder strafpunten.

Eerste Nederlander

De eerste Nederlander in het algemeen klassement is na de crosscountry terug te vinden op de 41ste plaats en luistert naar de naam Janneke Boonzaaijer. Met haar Bouncer noteerde zij 14 strafpunten in de crosscountry vanwege tijdsoverschrijding. Boonzaaijer bezet daarmee de eerste plaats in de strijd om de nationale titel. Zij moet daarin zondag afrekenen met debutante Beau Posthumus, die op het zadel van Smokie met 54 strafpunten op een 44ste plaats staat en tweede in het NK. De voorlopige nummer drie is Adriaan Smeulders. Hij staat met Ekow na twee onderdelen op een total van 72,4 strafpunten en een 50ste plaats in het algemeen klassement.

Titelverdediger

Voor nationaal titelverdediger Tim Lips zit Military Boekelo er al op. De vijfvoudig Nederlands kampioen trok zijn paard Wicro Quibus uit de strijd, na een weigering op hindernis 15. Ook Thierry van Reine haalde de finish niet. Daarmee is een einde gekomen aan de lange sportieve wedstrijdcarrière van zijn paard ACSI Harry Belafonte. Military Boekelo was de laatste wedstrijd van de 19-jarige ruin, het oudste paard in Boekelo. Van de negen combinaties die van start gingen in het NK zijn er, met alleen nog het springen op zondag te gaan, nog vijf in de race voor de Nederlandse titel.

Vijftien combinaties

In totaal haalden vijftien combinaties de eindstreep zaterdag niet. De deelnemers verlieten onderweg de wedstrijd na een (tweede) weigering of een val van de ruiter/amazone of het paard. Alle paarden stonden na afloop van de crosscountry weer veilig en wel op stal.