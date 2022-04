Britse premier Boris Johnson wil transgender personen weren uit de vrouwensport

De Britse premier Boris Johnson wil dat transgender personen niet bij hun gendergenoten meedoen in sportwedstrijden. ,,Ik denk niet dat mensen die als man geboren zijn tegen vrouwen moeten sporten. Misschien is dat controversieel, maar het lijkt me logisch.”

,,Ik denk ook dat vrouwen ruimtes moeten hebben die alleen voor vrouwen bedoeld zijn, of dat nu in een ziekenhuis is, in een gevangenis of in kleedkamers”, zei de premier ook.

Toch wordt de soep niet zo heet gegeten als ze wordt opgediend, zo blijkt. ,,Als ik daarmee controversieel ben, dan moeten we er samen uit zien te komen. Ik heb immens veel sympathie voor mensen die willen transitioneren (van geslacht willen veranderen, red.) en het is cruciaal dat we die mensen de liefde geven die ze verdienen als ze die beslissing maken”, aldus Johnson.

,,Dit zijn complexe thema's en die kunnen niet zomaar worden opgelost met een papiertje. We moeten hier goed en veel over nadenken om de zaken zo goed mogelijk te regelen voor iedereen.”

Vanwaar de uitspraken van Johnson?

In Engeland is er de laatste tijd veel ophef ontstaan over transgenders in de sport. Zo werd de Britse wielrenster Emily Bridges door de internationale wielerbond UCI geweigerd toen ze mee wilde doen bij een wedstrijd. Bridges is een tijdje geleden getransitioneerd.

Johnsons opmerkingen zijn een reactie op een brief ondertekend door een aantal wielrensters, wetenschappers en onderzoekers. In de brief roepen de wielrensters de UCI op om de regels voor transgenderatleten te schrappen, omdat ze draaien om testosteronwaarden. In plaats daarvan zouden de criteria gebaseerd moeten zijn op ‘biologisch vrouwelijke kenmerken’, aldus de ondertekenaars.

De Britse wielerbond liet weten ‘de discussie aan te moedigen. We hebben er hard voor gewerkt dat iedereen zijn mening over ons beleid ten aanzien van de inclusie van transgenderatleten kan geven. De discussies zijn belangrijk om samen te komen tot een zo eerlijk mogelijke sport voor iedereen, zonder dat daarbij iemand het respect of de waardigheid verliest.’

Bridges is op haar beurt teleurgesteld. Ze voelt zich ‘,vernederd en gedemoniseerd. Ik ben een atleet en ik wil gewoon weer kunnen racen. Ik hoop dat ze hun beslissing terugdraaien, zoals de regels dat voorschrijven.’

