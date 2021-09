Britse sensatie Raducanu (18) wint als qualifier de US Open, zonder een set te verliezen

Raducanu versloeg in de finale de 19-jarige Canadese Leylah Annie Ferdandez met 6-4 6-3. Daarmee is ze de eerste Britse vrouw sinds Virginia Wade in 1977 die een grandslamtitel wint. Het was bovendien de eerste keer dat er twee ongeplaatste speelsters tegenover elkaar stonden in de finale van de US Open en de eerste keer sinds 1999 dat twee tieners elkaar troffen in de finale. 22 jaar geleden namen Serena Williams (destijds 17) en de toen 18-jarige Martina Hingis het in New York tegen elkaar op.