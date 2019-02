Britse tabloid verwart röntgenfoto Vonn met die van haar honden

,,Dit zijn de knieën van mijn hond Leo, en die met poot met de staaf erin is van mijn andere hond Lucy‘’, antwoordde de geamuseerde skiester toen iemand haar de foto's toestuurde via Twitter.



De Amerikaanse vedette neemt volgende week bij de wereldkampioenschappen in het Zweedse Åre voor de laatste keer aan een wedstrijd deel. ,,Ik ben erg emotioneel onder deze beslissing, maar het kan niet anders. Ik heb prachtige overwinningen gevierd, maar ook zware crashes meegemaakt. In alle opzichten heb ik de grens opgezocht. Het moment dat het niet meer gaat, is aangebroken.’’