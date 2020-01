Brons voor Hellendoornse veldrijder Ronhaar op NK

Verwachting

Ronhaar is bezig aan zijn eerste jaar bij de beloften (renners onder 23 jaar). In zijn periode als junior wist hij veel crossen te winnen, waaronder het NK en het EK voor junioren. In de aanloop naar het NK sprak de inwoner van Hellendoorn de verwachting uit dat hij wel op het podium zou kunnen eindigen. Zijn grote doel is de eerste twee jaar bij de beloften ‘te overleven’.

Profcontract

Ronhaar: „Ik moet zorgen dat de ploeg tevreden over me is. Per 1 januari ben ik overgestapt naar de Belgische formatie Pauwels Sauzen-Bingoal, waar ik een belofte-contract heb getekend. Dit, maar ook nog het volgende seizoen, wordt voor mij een kwestie van veel ervaring opdoen en overleven. Veel beginnende belofterenners haken vaak af als de resultaten tegenvallen. Ik moet de eerste twee jaar doorbijten en vanaf dan hoop ik mee te kunnen gaan doen voor het podium. Met als uiteindelijk doel een profcontract als eliterenner krijgen”, aldus Ronhaar voorafgaand het NK in Rucphen.