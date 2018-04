Bronzini wint, Wild valt in Chongming Island

cijferspel Dit zijn de 4 punten waarom FC Twente kans maakt tegen Vitesse

11:41 ENSCHEDE - Aanstaande zondag kan het doek vallen voor FC Twente in de uitwedstrijd tegen Vitesse, tenzij er gewonnen wordt. Mogelijkheden zijn er zeker, want Vitesse verkeert allesbehalve in goede vorm. Dit zijn de vier dingen waarom FC Twente kans maakt tegen Vitesse.