Brood ook komende twee seizoenen trainer van NAC

Jill Roord, van reserve tot bevrijder van Oranje

11:11 De Nederlandse lust tot aanvallen, hoe haperend het offensief ook verliep, loonde alsnog in Le Havre. Op het moment dat de 0-0 nabij was, viel de bal met een boog in de doelmond, waar Jill Roord Oranje bevrijdde tijdens de ouverture tegen Nieuw-Zeeland, op het WK voor vrouwen.