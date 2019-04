Brouwer en Meeuwsen stranden in kwartfinales in China

FC Twente Vrouwen voor het eerst sinds 2016 weer kampioen

26 april EINDHOVEN - De schaal van de KNVB leek in Eindhoven weer de kofferbak in te moeten, maar Jassina Blom zorgde in de 92ste minuut ervoor dat de vrouwen van FC Twente het kampioensfeest kunnen vieren: 2-3 bij PSV. Ajax kwam tegen ADO Den Haag namelijk niet verder dan 1-1.