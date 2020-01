Bruggink grijpt net naast zege op Weissensee

Heracles verlaat na roemloos verlies stilletjes het bekertoer­nooi

22 januari ALMELO - Heracles dacht op het trainingskamp in Spanje het goede gevoel gevonden te hebben, maar de eerste twee duels in het nieuwe jaar laten een heel ander beeld zien. Na de teleurstellende herstart in de competitie in Emmen, ging het woensdag in de beker tegen Vitesse ook mis: 0-2.